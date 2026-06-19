ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト出身の谷原七音が、22日発売の『JUNON』8月号（主婦と生活社）に登場し、人生初となる金髪姿を披露する。【写真】以前は…“ネオサラリーマン”姿の谷原七音同誌編集部は、新たな出演作品を控えて大胆なヘアチェンジを行った谷原のサロンでのブリーチ現場を訪問。ドキドキの変身の瞬間に完全密着する。「応援してくれるみなさんに一番に見てもらいたかった」と語る谷原の今しか見られない