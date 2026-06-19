気象台は、19日午後5時02分に、レベル３大雨警報を旭川市に発表しました。上川地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■旭川市●レベル３大雨警報【発表】■士別市●レベル２大雨注意報■名寄市●レベル２大雨注意報■東神楽町●レベル２大雨注意報■当麻町●レベル２大雨注意報■愛別町●レベル２大雨注意報■上川町●レベル２大雨注意報■東川町●レベル２大雨注意報■美瑛町●レベル