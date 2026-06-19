サッカーワールドカップの観戦で実現した、天皇皇后両陛下とオランダ国王夫妻の歴史的な一枚。その写真で、国王夫妻のすぐ隣に写り込み、じっとカメラを見つめていた一匹の白い犬がいた。オランダ王室の愛犬、マンボである。マンボは2021年、国際動物の日に「王室の新しいメンバー」として紹介された犬で、現地メディアでは白いトイプードル、あるいはプードルミックスと報じられている。王室フォトセッションではたびたび主役級の