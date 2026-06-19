文化審議会は１９日、４世紀末頃の前方後円墳「金蔵山（かなくらやま）古墳」（岡山市）など２件を史跡に指定するよう文部科学相に答申した。また正岡子規や夏目漱石が壮観をたたえる句を残した「白猪（しらい）の滝」（愛媛県東温市）を名勝に、「金山のビャッコイ自生地」（福島県白河市）を天然記念物に指定することなども求めた。金蔵山古墳は墳長約１５８メートルで、４世紀末頃では近畿を除く西日本で最大規模。墳丘構造