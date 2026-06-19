◇プロ野球セ・リーグ DeNAー阪神(19日、横浜スタジアム)14日に再昇格を果たしたドラフト3位ルーキーの宮下朝陽選手。同日スタメン起用されるとプロ初の4安打(1本塁打)と大暴れを見せました。この日は本拠地に戻ってリーグ戦が再開。さらなる躍動に意気込みました。14日の試合はDeNAにとって交流戦最終戦となりました。この試合は一発を浴びる場面も多く、劣勢に追い込まれるも、宮下選手は大暴れ。同点打や2ランなど、得点を量産