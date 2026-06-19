オランダを訪問中の天皇陛下は、王妃と共にオランダの画家レンブラントの名画を鑑賞されました。18日、陛下はマキシマ王妃とともにアムステルダムにある国立博物館を訪問されました。現在修復が進められているオランダの画家レンブラントの名作「夜警」を鑑賞し、陛下は「いつから描き始めたんですか」などと尋ねられました。これに先立ち、ウィレムアレクサンダー国王と一緒にオランダ最古のライデン大学を訪問されました。卒業生