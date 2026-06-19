財務省の出先機関が発注する国の合同庁舎の警備業務契約を巡り、警備体制の仕様書に不備があり、契約金額が本来より高くなった可能性があることが、会計検査院の調査でわかった。財務省は仕様書の改善などを省内に通知した。検査院によると、全国２６の財務局や財務事務所などが２０２２、２３年度に執行した合同庁舎などの警備業務契約４４件を対象に調査した。このうち２１の財務局などが契約した３４件は、仕様書に警備体制