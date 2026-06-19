元フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（30）が19日、自身のインスタグラムを更新。芸能事務所「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」の所属となったことを報告した。「ジャパン・ミュージックエンターテインメントに所属させていただくこととなりました」と報告。「アナウンサーとしてこれまで経験してきたことを大切にしながら、新しいことにも果敢に挑戦し、成長していけたらと思っています」と意気込んだ。「こ