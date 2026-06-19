元大関栃ノ心のレバニ・ゴルガゼ氏が１９日、自身のＸを更新した。５月１８日に誕生した第２子の女児を胸の上で寝かせながら、自身も同じように口を開けて寝ている動画を投稿。「ＤＮＡｔｔｅｓｕｇｏｉｄｅｓｕｎｅＯｎａｊｉｋｕｃｈｉａｋｅｔｅｎｅｔｅｍａｓｕ」（ＤＮＡってすごいですね同じ口開けて寝てます）とつづった。可愛すぎる親子の寝顔に癒やされたファンからは「おくち、まったくおなじです