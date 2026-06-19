参議院の本会議が開かれ、立憲民主党はいわゆる“中傷動画”問題について高市総理大臣を厳しく追及しました。立憲民主党・打越さく良議員：公設第一秘書がこの（中傷動画を作成したとする）起業家男性と一切面識がないという答弁は、虚偽だったと認めるか？高市総理：事務所では顔と名前が一致しない方とも数多くのやりとりがあり、この男性についても秘書としてははっきりとした記憶はなく、直接お会いしたこともないため、面識が