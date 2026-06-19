阪神・佐藤輝明が打撃三冠に向けて、セ・リーグの打率、本塁打、打点リーグトップを走っているが、パ・リーグでは日本ハム・レイエスが三冠王を獲得できるか注目だ。レイエスは昨季本塁打と打点の二冠王に輝いたが、打率は.277だった。今季はここまで打率リーグトップの.329、安打数もリーグトップの78安打をマークする。本塁打と打点も13本塁打はリーグ3位、36打点はリーグ3位。本塁打と打点のリーグトップを走るのは、ソフ