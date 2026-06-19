【HORI「メタモン for Nintendo Switch 2」シリーズ】 7月 発売予定 価格： まるごと収納バッグ 5,480円 ぬいポーチ 5,480円 HORIは、Nintendo Switch 2向け新製品「まるごと収納バッグ for Nintendo Switch 2 メタモン」および「ぬいポーチ for Nintendo Switch 2 メタモン」を7月に発売する。価格はいずれも5,480円。 「ポケットモンスタ&