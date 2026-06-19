米プロアメリカンフットボールＮＦＬのニューヨーク・ジャイアンツに所属するジェイミス・ウィンストンが、ゴミ拾いに参加した理由を明かした。サッカー北中米Ｗ杯の初戦で日本代表は、オランダ（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）と２―２で引き分けた。白星スタートとはならずも、一部のサポーターが自主的に観客席のゴミ拾いを実施する様子が世界中で話題となった。このゴミ拾いにはウィンストンも参戦。米メディア