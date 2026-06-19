日本野球機構（NPB）は19日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。パ・リーグの遊撃手部門では友杉篤輝（ロッテ）が水野達稀（日本ハム）を抜いて2日ぶりにトップに浮上。2人の得票差は2049票差となっている。今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7