ゴールデン街に“魔女”が棲む!?インバウンドで賑わう東京・新宿。特にゴールデン街は日本のディープな観光スポットとして人気が高い。多くの外国人客が訪れた結果、バブルのような様相を呈しており、かつてない潤いをみせている。そんなゴールデン街で外国人客相手に荒稼ぎをしていることから、一部で“魔女”と呼ばれている女性がいるとの情報を得た。彼女の営業ぶりに密着した。取材を行ったとある金曜日。ゴールデン街はやはり