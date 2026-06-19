猫が『洗濯物の上』に乗ってくる理由3つ 1．お日様の香りと温かさが心地いいから 猫が洗濯物の上に乗ってくる理由のひとつ目は、「温かさと香り」です。 天日干ししたばかりの洗濯物や、乾燥機から出したての衣類は、ほかほかと温かく猫にとって絶好の場所となります。 さらに太陽の光をたっぷり浴びた洗濯物は、猫が大好きな「日向ぼっこ」と同じ。 ぬくぬくとした心地よさと柔らかな感触に警戒心が解き