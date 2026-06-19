いよいよ迫ってきたFIFAワールドカップ北中米大会のチュニジア戦。2026年6月19日放送の「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演した元日本代表の柿谷曜一朗さんは試合会場となるメキシコ・モンテレイから、4−0で日本の勝利と大胆予想。スタジオをわかせた。チーム力を比較すると...番組はチュニジア攻略の鍵と勝敗を予想した。ゲスト出演した元日本代表の永島昭浩さんはチュニジアを「守備を固めてカウンター攻撃が柱のチーム。