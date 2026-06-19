金蔵山古墳（岡山・中区沢田）岡山市教育委員会提供 国の文化審議会が4世紀後半に築かれた岡山市の大型古墳を「国の史跡」に指定するよう文部科学大臣に答申しました。国の史跡に指定されれば、岡山県では18年ぶりです。 答申されたのは、岡山市中区沢田にある、墳長158mの前方後円墳「金蔵山古墳」です。 古墳時代前期末から中期初頭の吉備を代表する首長の墓で、当時の中国・四国・九州地域では最大規模の古墳で