人気ゲームシリーズ最新作「Call of Duty: Modern Warfare 4」が、キャンペーン早期アクセスを発表した。10月23日に発売予定の同作を、デジタル版で先行予約または事前購入したプレイヤーは、日本時間の10月17日からキャンペーンに早期アクセスできるという。 【写真】久保建英「4年前よりも足がかなり速くなった」「eFootball｣新CM 朝鮮半島で戦争が勃発、北朝鮮が大規模侵攻に踏み切り、