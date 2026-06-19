「なんかパーンって爆発する音が3、4回聞こえた」──父親と一緒に帰宅する途中だという少女が、授業中に起きた"異変"をそう振り返った。6月19日、東京都北区の区立滝野川第三小学校で火事が発生。少なくとも児童ら11人がケガをしたという。【写真を見る】避難した児童の手には学校からの配布物。校舎から立ち上る黒煙や、避難する児童らの様子なども全国紙の社会部記者の解説。「午前11時ごろに119番通報があり、正午ごろに鎮圧