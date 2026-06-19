【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#74『エリナー・リグビー』特殊録音が確立した辛くて強い弦楽八重奏のグルーヴアルバム『リボルバー』（1966年8月5日発売）?◇◇◇■『ヒア・ゼア・アンド・エヴリホエア』日本語の正式表記は「エヴリホエア」。英語発音を意識して「ヴ」にしているにもかかわらず「ホエア」が何ともまぬけ。同じくポールによる『フォー・ノー・ワン』と並んで、ギャンギャンと賑