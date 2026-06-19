「にしたんクリニック」などを手がける西村誠司・エクスコムグローバル株式会社代表取締役社長が１９日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。タレント・藤田ニコルのＳＮＳ投稿が波紋を呼んでいることについて言及した。藤田は今月７日、ＳＮＳで「無事に娘との生活も１か月を迎え、お宮参りも終えることができました」と報告。するとＸで「病気で子どもを産めない人の気持ちを考えたことがあるのか」と問いかけがあったことを手始めに