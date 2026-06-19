◆天保山Ｓ・３歳上オープン（６月２０日、阪神競馬場・ダート１４００メートル）＝１９日、栗東トレセンオープン２勝目を狙うロードアウォード（セン６歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父ロードカナロア）は落ち着いた雰囲気で坂路を駆け上がり、最終調整を終えた。吉岡調教師は「前走が長期休養明け。ジョッキー（ルメール騎手）は、ここを叩いて良くなりそうと話していました。前走より動きはいいときに戻って、走れる状態にあると思