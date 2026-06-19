“ミスタージャイアンツ”として、多くの野球ファンに愛された長嶋茂雄さんの追悼展が、長野市で開かれています。その長嶋さんが生前、信州の高校球児の胸に刺さるメッセージを送っていました。長野市のながの東急百貨店で、6月29日まで開催されている「長嶋茂雄追悼展」。球界を象徴する存在として愛され続ける、長嶋さんの足跡をたどることができます。そんな長嶋さんは生前、お忍びで信州のある場所を訪れていまし