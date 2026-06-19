ターフィーショップグッズ開発部は６月１８日、武豊騎手の箔（はく）押しサイン入りアイドルホースぬいぐるみを、１９日から全国のターフィーショップ＆ターフィー通販クラブなどで発売すると公式Ｘで発表した。同ぬいぐるみは、特別展「武豊デビュー４０年〜前人未到の記録〜」開催記念で先行発売されたもの。商品化されたのは、武豊騎手が日本ダービー制覇に導いたディープインパクト（２００５年）、キズナ（１３年）、ド