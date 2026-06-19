6月16日（火）、杉浦太陽さん、辻希美さん夫妻が、アンバサダーを務める「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」メディア向けPR発表会に出席。オーストラリアの牛肉・羊肉生産者団体「ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア」が推進する「父の日は牛肉を食べよう。モ〜モ〜キャンペーン！！！」をアピールしました。同イベントでは、日常の思わず「モ〜！」と言いたくなるお互いのエピソードや、家族の