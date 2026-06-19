俳優の谷原七音（ななと）が、２２日発売の「ＪＵＮＯＮ」８月号で人生初の金髪姿を披露する。谷原は、人生で初めて髪と眉のブリーチを経験し「高校生のころから人生で一度はブリーチをしてみたいと思っていたので純粋にうれしかったです。色もすごく素敵で、自分の顔にもなじんでいたので安心しています」と満足げ。「応援してくれるみなさんに、いいねと言ってもらえるとうれしいです」と声を弾ませた。金髪は、期間限定の