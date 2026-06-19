◆パ・リーグロッテ―楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）楽天の吉井理人監督が１９日、就任後初試合に臨む。同日の午後２時３０分過ぎに球場入り。その後、グラウンドに姿を見せ、選手らスタッフらと会話を交わした。「ゲームが始まるなって感じですね。やる気になってます。もちろん」と力を込めた。１７日に新監督就任を発表。異例のシーズン途中から監督を務めることになった。楽天の監督として迎える初戦の相手は、昨季まで