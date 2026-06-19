二橋正弘さん旧自治省（現総務省）の事務次官を経て、小泉、福田両政権で事務方トップの内閣官房副長官を務めた二橋正弘（ふたはし・まさひろ）さんが8日、肺炎のため死去した。84歳。富山県出身。葬儀・告別式は13日に近親者で済ませた。総務省が19日、発表した。東大卒業後、1964年に自治省入省。静岡県副知事や同省財政局長などを経て、省庁再編前の99年、自治省最後の事務次官に就任した。2003年から3年間、小泉政権で官