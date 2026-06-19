取材に応じるサカナAIの伊藤錬社長＝17日、スイス・ジュネーブ（共同）人工知能（AI）開発の新興企業サカナAI（東京）の伊藤錬社長（48）が共同通信などの取材に応じ、提供が停止された米アンソロピックの最先端AIを利用できるよう日本は米国政府の説得を優先すべきだとの考えを示した。同等のAIの独自開発は巨費を要するため、米国の理解が得られない場合の選択肢にすべきだと指摘した。サカナAIは、金融や防衛分野などに注力