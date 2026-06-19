米軍の中距離ミサイル発射装置「タイフォン」の、鹿児島県の海上自衛隊基地への一時展開に関し、防衛省制服組トップの内倉浩昭統合幕僚長は19日の記者会見で、米側から「日本への恒久的な配備ではない」と説明を受けたと明らかにした。