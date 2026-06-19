平日あさ7時からABEMAで生放送するニュース番組『ABEMA Morning』が、6月19日(金)の放送で2000回目を迎えた。それを祝して、番組にゆかりのある著名人からコメントが届いた。【映像】「あれは本当にしんどかった」ぺこぱが挑んだ早朝ロケ（実際の映像）武藤十夢「気象予報士としての初仕事だった」武藤十夢「私が出たのが、もう5年ぐらい前。当時は初めて気象予報士として、お天気をお伝えすることができたのがアベモニだったの