5人組グループ・ILLITのMOKAさん（21）が19日、過度な緊張や不安症状のため、活動を休止することが公式ファンコミュニティーサイト『Weverse』で発表されました。『Weverse』では「MOKAは、4thミニアルバムのカムバック準備期間中から過度な緊張や不安症状により、治療と回復を並行して続けてまいりました」と経緯を説明。そして「ファンの皆様にお会いしたいという本人の強い意志のもと、最終週の音楽番組にも一部参加いたしまし