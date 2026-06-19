俳優谷原七音（22）が、22日発売の「JUNON」（主婦と生活社）8月号で人生初の金髪姿を披露した。新たな出演作品を控えた谷原が、大胆なヘアチェンジを行うという機密情報を入手した「JUNON」編集部が、ブリーチ真っ最中のサロンへ急行し、変身の瞬間に密着。「応援してくれるみなさんに一番に見てもらいたかった」と語る谷原の、今しか見られない貴重な“金髪ほやほや”の姿を紙面に収めた。人生初のブリーチと眉ブリーチを経験し