仙北市の山林にタケノコ採りに入った男性の行方が分からなくなってから1週間がたちました。これまでの捜索で、男性は見つかっていません仙北警察署の調べによりますと、行方がわからなくなっているのは鹿角市十和田の77歳の男性です。男性は、今月12日の午前11時ごろ、妻と2人で仙北市田沢湖玉川の山林にタケノコ採りに入りましたが、昼ごろになっても戻らず、妻が110番通報しました。現場は入山禁止のエリアで警察は3日間にわたり