今季途中の暫定監督就任から見事にマンチェスター・ユナイテッドを立て直し、来季より正式に監督となることが決まったマイケル・キャリック。サポーターの期待も膨らんでいることだろうが、クラブOBで現モナコのMFポール・ポグバは3シーズン以内にプレミアを制覇できると太鼓判を押す。「彼とは一緒にプレイしたことがあるし、コーチとして指導を受けたこともある。選手たちととても親しい関係を築いていて、試合のこともよく理解