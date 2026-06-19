2026W杯が開催されているアメリカ・カナダ・メキシコには各国から多くのサッカーファンが訪れているが、現地との交流はサッカーだけに留まらない。スコットランドのサポーターは、今週15日にボストンのフェンウェイ・パークで行われたMLBのレッドソックスVSレンジャーズに5000人も参戦。スコットランド流の大応援で野球に歓声を送っていた。MLBとは異なる応援の文化であり、英『Daily Star』によればその声量にはレンジャーズのブ