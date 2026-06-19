2026W杯グループCの初戦でブラジル代表と対戦したモロッコ代表は、序盤から積極的なサッカーを展開して1-1のドローに持ち込んだ。シュート数はブラジルを上回る13本放っていて、積極的なモロッコの姿勢に驚いた人もいただろう。ブラジル相手にもリスクを冒した戦いを選択していて、特に前半はブラジルが押し込まれていた。モロッコは前回大会でベスト4に入っているが、今大会の目標はそれを超えることだ。その覚悟と自信を示すブラ