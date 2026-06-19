2026W杯グループL初戦でクロアチア代表と対戦したイングランド代表は、打ち合いを制して4-2で勝利を収めた。このゲームでも目立っていたのがイングランドのセットプレイだ。国内のプレミアリーグでは優勝したアーセナルがセットプレイを上手く活かしていたが、代表監督トーマス・トゥヘルも大会前に「セットプレイに強いチームになりたいと言ってきたが、そのための専門家もいる」と語っていて、プレミアでのトレンドを取り込む考