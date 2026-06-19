韓国代表は現地時間18日、ワールドカップグループA第2戦でメキシコ代表と対戦。試合は0−1で敗れ、勝利したメキシコは2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。勝利した方が決勝トーナメント進出を確実にできるこの試合。序盤こそ開催国のメキシコがゲームをコントロールするも、徐々に韓国ペースとなりにらみ合う展開となった。試合が動いたのは50分、韓国は思わぬ場面から先制点を奪われた。FC東京所属のGKキム・スンギュがハイボ