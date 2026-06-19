新・黄金世代とも言われる現在のイングランド代表では、激しいレギュラー争いがある。2026W杯の開幕前から注目を集めていたのは、レアル・マドリードMFジュード・ベリンガムVSアストン・ヴィラMFモーガン・ロジャーズの争いだ。両者を2列目で併用することも可能ではあるが、大会前より先発を争う関係になると見られてきた。当初はロジャーズが優位との見方もあったが、代表監督トーマス・トゥヘルは2026W杯初戦のクロアチア戦でベ