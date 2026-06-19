前田大然や旗手怜央らが所属するセルティックでプレイするMFアルネ・エンゲルスは今夏多くのクラブから狙われているようだ。現在22歳のエンゲルスはベルギー代表招集経験もある若手注目株の一人で、2024年夏にセルティックへ加入した。加入1年目から公式戦52試合で10ゴール13アシストを記録すると、今シーズンも公式戦46試合で7ゴール8アシストと一定の記録を残している。そんななか、英『TEAMTALK』によると、エンゲルスは多くの