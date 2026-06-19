韓国代表の指揮官ホン・ミョンボは南アフリカ代表との最終戦に向けて気持ちを切り替えている。韓国『OSEN』が報じている。韓国は初戦でチェコ代表に2-1の逆転勝利を飾り、いい形でW杯をスタートさせた。そして2戦目で同じく初戦で勝利したメキシコ代表と激突したが、49分GKキム・スンギュが味方と交錯した際にこぼれたボールを押し込まれ、0-1で敗れてしまった。一進一退の攻防を繰り広げていた韓国にとっては悔しい敗戦となったが