イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、国際サッカー連盟（FIFA）に対し、ある要望を伝えた。イングランド代表は現地時間17日にクロアチア代表とのグループリーグ初戦を迎えた。試合は12分にハリー・ケインのPKで先制し、36分に追いつかれるが、42分に再びケインのゴールでリード。前半アディショナルタイムにペタル・ムサのゴールで再びクロアチアが追いつくが、47分にジュード・ベリンガム、そして85分にマーカス・