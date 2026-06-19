スクバルはドジャースが獲得を狙うとされている(C)Getty Imagesナ・リーグ西地区首位を独走するドジャースは、夏のトレード期限までに何か動きを見せるのか、注目が集まっている。米メディア『ClutchPoints』は「トレード期限を前に、ドジャースが本当に求めているもの」と題して記事を掲載している。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る米メディア『The Athletic』でアナリストを務めるジム・