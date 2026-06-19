オランダ戦で膝を痛め、ピッチに倒れ込む久保(C)Getty Images頼れるチャンスメーカーの“離脱”は、果たしてどれほどの影響をもたらすだろうか。現地時間6月18日、日本代表MFの久保建英がメンバーから外れた。これによって今月20日（現地時間）に行われるチュニジア代表との北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ第2戦の欠場は決定的となった。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞