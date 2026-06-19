19日朝、石川県羽咋市と白山市でクマの目撃情報が寄せられ、警察や市が注意を呼び掛けています。羽咋市農林水産課によりますと、19日午前6時頃、羽咋市神子原町を通る国道415号で、クマ1頭を目撃したと近くを通りかかった人から警察に通報がありました。クマは体長1メートルほどの成獣とみられ、道路を横断して山の中へ入って行ったということです。神子原町付近では18日もクマの目撃情報があり、市では同一の個体とみて住民に注意