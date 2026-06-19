立憲民主党の水岡代表は19日、記者団の取材に応じ、中道改革連合の小川代表から「3党の組織上の課題に関する協議体」への参加を要請されたことを明かし「立憲民主党執行部として前向きに受け止め、テーブルにつく用意をする」と述べた。協議体では、公明党を含む3党の合流についても議論される見通しだ。水岡氏は、「丁寧な進め方が必要と考えるので、来週党内で説明した上で正式に答える」と小川代表に伝えたという。立憲は25日に