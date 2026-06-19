サッカーの日本代表が20日のチュニジア戦が行われるメキシコ・モンテレイに到着しました。地元の水族館の人気者、ウーパールーパーが日本戦の勝敗を予想しました。モンテレイの水族館でウーパールーパーたちが臨んだ勝敗予想。水槽の左側に日の丸、右側にチュニジアの国旗を貼り、エサを両国旗の間に落とします。多くのウーパールーパーが集まった方が勝ちです。審判役の獣医師、レベッカ・ラミレスさんが見守る中、ウーパールーパ