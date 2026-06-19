横浜市は、観光情報サイト「横浜観光情報」と「横浜市広報」の公式Xにて、7月24日全国ロードショーの『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』と同市がコラボレーションすることを発表した。【写真30枚】セイレーン、島二郎、ヒトハ＆フタバらも登場…『映画ちいかわ』公開記念グッズ「初情報解禁 『#映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』横浜市とのコラボが決定！旅の潮風を感じる #横浜 でちいかわたちと思い出を作ろう」と告知。7月24